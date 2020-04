Tom Holland si dà al quizzone Marvel su Instagram: la live con Spider-Man del MCU

Sì, Spider-Man 3 del MCU è stato posticipato al 5 novembre 2021 e le riprese inizieranno più tardi del previsto, ma questo non impedisce a Tom Holland di restare sotto i "riflettori" del web grazie ai social, dove è stato molto attivo nelle ultime settimane di quarantena e dove adesso ha deciso di darsi a un quizzone a tema Marvel.

Coma ha infatti rivela nelle sue storie Instagram, nel corso di una live: "Ehi ragazzi, come va? Vi annuncio che domani, alle 8:00, andrà in live e farò un pub quiz a tema Marvel sul mio Instagram. Sarà davvero divertente". L'evento è organizzato dalla pagina di The Brothers Trust, che è l'organizzazione a scopo benefico fondata dalla famiglia Holland. E la pagine, taggandolo, ha infatti scritto: "Non dimenticate l'appuntamento con questo enorme quizzone con Tom Holland".



Connettendovi alla live, Tom Holland potrebbe scegliere uno di voi per connettersi con lui per discutere delle varie risposte al quiz. Da quanto capito, è a squadre, esattamente come tutti i pub quiz esistenti, il che rende l'evento divertente, specie se presentato da un uragano d'entusiasmo come è Tom Holland, sempre più amato dai fan.



Fateci un giro sul profilo Instagram dell'interprete per dare un'occhiata.