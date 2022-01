Tom Holland, quali saranno i suoi prossimi film oltre Spider-Man?

Dopo il successo di No Way Home, le dichiarazioni di Tom Holland sul futuro del suo Spider-Man hanno fatto molto discutere. L'attore, infatti, non ha del tutto confermato la sua partecipazione al prossimo film del MCU. La sua volontà, infatti, è di andare avanti e trovare altri ruoli: quali saranno dunque i suoi prossimi impegni oltre Spider-Man?

Il suo primo film in arrivo è Uncharted, uno dei titoli più attesi dell'anno. Con questa pellicola Holland entrerà probabilmente in un nuovo franchise. Per chi non la conoscesse, Uncharted è una serie di videogiochi di azione/avventura, che segue il cacciatore di tesori Nathan Drake, che nel film sarà interpretato proprio da Holland. L'adattamento, dal poco che abbiamo visto, si preannuncia molto interessante, e potrebbe dare vita a un nuovo, lungo, capitolo della vita del giovane attore.

Ma non finisce qui. Infatti sembra che Holland sia stato scelto anche per interpretare Fred Astaire nel biopic dedicato al celebre personaggio. Si tratta di un ruolo molto interessante, che metterà in luce le doti da ballerino dell'attore, che prima di diventare Spider-Man ha interpretato Billy Elliott nel musical teatrale. Un'esperienza che, sicuramente, lo aiuterà molto in questo nuovo lavoro, che lo vedrà collaborare ancora una volta con la Sony.

Tom Holland si sposterà poi sulla serialità. Si dice in fatti che interpreterà Billy Milligan nella prima stagione di The Crowded Room, show antologico targato Apple TV+ che si concentra sulle storie di chi ha combattuto e vissuto con disturbi mentali. Billy Milligan fu la prima persona a commettere un crimine causato da un disturbo dissociativo dell'identità. Interpretarlo sarà una bella sfida per Holland.

Infine ci sarebbe la nuova trilogia di Spider-Man, su cui però, come già anticipato, non abbiamo ancora conferme di alcun tipo. Tra tutti i suoi impegni, Holland troverà il tempo e la voglia per tornare a interpretare Peter Parker?