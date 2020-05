Tom Holland è pronto ad un grande cambiamento nella sua carriera: la sorpresa su Twitter

Dopo un periodo di lungo silenzio Tom Holland è tornato a far cinguettare la sua pagina ufficiale del social network per svelare una grande sorpresa ai suoi fan, con la tenera collaborazione del fratello minore Harry Holland.

Un misterioso tweet dell'attore di Spider-Man ha posto fine alla sua lunga assenza, rimasta illibata dal 27 settembre 2019. Il post di Holland è arrivato in risposta a quello di suo fratello Harry, che pochi minuti prima aveva scritto: "Fate un'ipotesi"; l'interprete di Peter Parker ha replicato subito dopo con "Un'ipotesi selvaggia!", e alla fine il dialogo a colpi di tweet (che trovate in calce) si è concluso con lo svelamento del titolo ufficiale del film che i due Holland hanno scritto insieme.

Qualche giorno fa la star del MCU aveva anticipato di essere a lavoro su una sceneggiatura insieme a Harry, e a quanto pare il titolo ufficiale del film è al momento Last Call, che Harry ha scritto insieme anche insieme a Will South: curiosamente il nome di Tom non compare sulla pagina frontale del copione, quindi non è chiaro se il film che ha scritto sia questo o se ci sia qualche altra sceneggiatura nel cassetto.

Ricordiamo che la star tornerà nel ruolo di Spider-Man nel 2021; inoltre, sarà Nathan Drake nell'adattamento di Uncharted, un prequel cinematografico della celebre serie di videogiochi in uscita sempre nel 2021, e reciterà anche nel ruolo di Todd Hewitt nel film distopico di fantascienza Chaos Walking, basato su un romanzo di Patrick Ness e co-scritto dal leggendario sceneggiatore Charlie Kaufman. Prossimamente lo vedremo anche in Cherry, nuovo film dei fratelli Russo: i due registi hanno anticipato per il giovane attore una performance da Oscar.