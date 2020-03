Tom Holland promuove l'uscita di Onward su Disney+... Ma sbaglia data

Tom Holland non avrà spoilerato nulla questa volta, ma l'attore ha effettivamente comunicato una data di debutto errata per il film Pixar Onward su Disney+...

Agli utenti del web non sfugge nulla, nemmeno un piccolo errore da parte dell'attore del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland, nelle sue storie di Instagram.

Come ci fa notare anche la ragazza che ha ricondiviso su Twitter il video di Holland, il caro Tommasino ci ha detto una piccola bugia... Anche se lo abbiamo già perdonato.

A causa della chiusura delle sale cinematografiche per via dell'emergenza Coronavirus, e il conseguente stato di quarantena (più o meno autoimposta che sia), Disney ha deciso di distribuire con largo anticipo l'ultimo suo film uscito in sala, Onward, sulla sua piattaforma streaming. Negli Stati Uniti, infatti, il film targato Pixar con protagonisti Tom Holland e Chris Pratt arriverà il 3 aprile sul servizio in abbonamento, mentre al momento è disponibile anche on demand e nei pochi cinema americani ancora aperti (per lo più drive-in).

Holland, però, nel video dice chiaramente che Onward è attualmente presente su Disney+... Cosa che, come abbiamo già appurato, non corrisponde a realtà, poiché manca ancora una settimana al lancio in streaming.

In Italia, Disney+ ha fatto il suo debutto proprio nella giorrnata di ieri, ma non sappiamo ancora quando potremo vedere Onward sulla piattaforma (contando anche il fatto che, causa Coronavirus, il film da noi non è ancora nemmeno uscito al cinema).