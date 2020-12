Tom Holland presenterà i Game Awards 2020, in arrivo il trailer ufficiale di Uncharted?

Il creatore dei Game Awards Geoff Keighley ha orgogliosamente annunciato sulla sua pagina ufficiale di Twitter che Tom Holland sarà uno dei presentatori del celebre evento dedicato al mondo dei videogame.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la particolare immagine utilizzata nel tweet di Keighley vede l'attore di Spider-Man nei panni di Nathan Drake, e il pensiero degli appassionati non può non andare verso l'adattamento cinematografico di Uncharted. Ciò ha indotto alcuni fan a ipotizzare che durante la cerimonia dei Game Awards potrebbe arrivare un primo trailer al film di Uncharted.

Ricordiamo che il film uscirà il 16 luglio 2021, dunque a soli sette mesi dal rilascio è possibile che Sony voglia dare agli appassionati una piccola anticipazione, e la cerimonia dei Game Awards potrebbe essere la passerella perfetta.

Il film di Uncharted è stato in lavorazione per tantissimi alti, con molti registi diversi associati al progetto nel corso del tempo. Più recentemente, il film è stato rallentato a causa del COVID-19, ma alla fine è riuscito a rientrare nei tempi previsti e ha terminato le riprese lo scorso ottobre. Pensate che, quando il film iniziò la sua produzione ufficiale, Mark Wahlberg avrebbe dovuto interpretare Nathan Drake: oggi, dato che nel frattempo l'attore si è 'troppo stagionato', interpreterà Sully.

Per altri approfondimenti ecco una nuova foto dal dietro le quinte di Uncharted.