Tom Holland si prende una pausa da Instagram: 'Ne stavo diventando ossessionato'

Parlando con E! News insieme al collega Chris Pratt in vista dell'imminente uscita di Onward - Oltre la magia, Tom Holland ha rivelato di aver abbandonato momentaneamente Instagram per dedicarsi con maggiore impegno alla propria "vita reale".

"Non ho Instagram in questo momento" ha detto Holland durante l'intervista. "Ho dovuto abbandonarlo e prendermi una pausa. Stava prendendo il sopravvento sulla mia vita, e ne stavo diventando ossessionato. Pensavo ai like che ottenevo, volevo sapere cose ne pensassero gli altri e cosa stessero facendo. Stavo dedicando più tempo ad Instagram che alla mia vita reale."

L'attore ha poi aggiunto: "Ho fatto un passo indietro e ho iniziato a concentrarmi sul Tom del futuro. Sto semplicemente lavorando a me stesso, e mi sento molto meglio."

Holland, che ha da poco terminato i suoi impegni sul set di Cherry dei fratelli Russo, il prossimo luglio tornerà a vestire i panni di Peter Parker per le riprese del terzo capitolo di Spider-Man in arrivo nel 2021. Stando ad alcune indiscrezioni, l'attore potrebbe avere in programma anche un cameo in uno dei prossimi film dello Spider-Verse di Sony, da Morbius a Venom 2.

Per quanto riguarda il film Pixar, invece, Onward debutterà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo.