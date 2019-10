Tom Holland si prende una pausa da Instagram per girare il nuovo film dei Russo

Tom Holland in pausa da Instagram: l'attore starà lontano dalla piattaforma social per un breve periodo, ma nel frattempo sarà impegnato sul set di Cherry, la nuova pellicola diretta dai registi di Avengers: Endgame.

È stato un 2019 impegnativo per l'interprete di Spidey, dall'uscita nelle sale di Avengers: Endgame agli ultimi accadimenti che hanno coinvolto Disney e Sony, e forse non c'era momento migliore per l'attore di prendersi una piccola pausa dai social.

In un post su Instagram, Holland ha infatti annunciato che durante le riprese di Cherry, il prossimo film che porterà la firma dei Fratelli Russo, non passerà molto tempo sulla piattaforma.

"Il mio cucciolo e io. Inizia una nuova avventura con i @therussobrothers ✌🏼 Starò via da Instagram per un po', per cui ci si vede in un futuro non troppo distante ❤️" scrive nella caption di accompagnamento alla foto che lo vede protagonista assieme al suo cane, Tessa, e che voi potete trovare anche in calce alla notizia.

Holland, che è stato fondamentale nel riportare al tavolo delle negoziazioni Sony e Disney, e che il prossimo anno sarà al cinema assieme a Chris Pratt nel film d'animazione targato Disney Pixar, Onward, riprenderà il ruolo del Bimbo Ragno in un terzo film di Spider-Man in programma per il 2021.