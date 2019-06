Tom Holland paragona il legame di Peter con Tony Stark a quello con zio Ben

Nel corso di un'intervista con Uproxx, la star di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, ha discusso di come Iron Man abbia rappresentato un ruolo importante nella vita di Peter Parker e abbia riempito in qualche modo il vuoto lasciato dalla morte di zio Ben. Un accostamento che potrebbe risultare piuttosto sensato, alla luce della trama.

Quando Marvel Studios e Sony scelsero un punto di riferimento che collegasse Peter al Marvel Cinematic Universe, entrambe le major s'assicurarono che la decisione avrebbe portato a qualcosa di diverso da qualsiasi altra precedente versione su grande schermo.

Peter Parker ha trovato una sorta di padre in Tony Stark, che ha reclutato Spider-Man in Captain America: Civil War e ha creato il classico costume del giovane eroe.

E il sacrificio di Stark in Endgame è un'altra dimostrazione del grande rapporto con Peter Parker. E Tom Holland si mostrato d'accordo sull'effetto che la morte di Tony ha avuto su Peter, simile a quella in seguito alla morte di zio Ben:"Penso che probabilmente lo fosse. Penso che fosse come un padre, e perderlo è stato un duro colpo per Peter Parker, ovviamente. E questo è poi il bello di Mysterio; essere un po' il mentore e il fratello maggiore" ha spiegato Holland, riferendosi anche alla new entry, interpretata da Jake Gyllenhaal.



I fan potranno constatare come Peter Parker affronta la morte di Tony Stark in Spider-Man: Far From Home, in uscita nelle prossime settimane nelle sale cinematografiche. Nel frattempo sono state rivelate due scene post credit del film mentre un omaggio a Star Wars è purtroppo stato tagliato nel montaggio finale.