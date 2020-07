Tom Holland offre ai fan un weekend con Jake Gyllenhaal: lo scherzo da milioni di like

L'ultimo post via Instagram di Tom Holland ha fatto immediatamente scalpore tra i follower e gli appassionati, offrendo ai suoi fan la possibilità di vincere un intero weekend con Jake Gyllenhaal partecipando a un concorso di cui l'attore interessato è sicuramente al corrente (nota dell'autore: no, non lo è).

Si tratta infatti di uno scherzo dell'interprete di Spider-Man, che nelle ultime ore ha condiviso via social una vecchia foto di lui insieme a Jake Gyllenhaal durante una convention di fumetti del 2019, sollecitando in modo ironico i suoi 35 milioni di fan in didascalia a "commentare" per poter vincere così un weekend con la sua co-star nel cinecomic Sony-Marvel Studios, dove ricordiamo interpreta il villain Mysterio.



La cosa straordinaria è che il post ha ottenuto velocemente 2,8 milioni di mi piace e oltre 51 mila commenti, un successo incredibile per uno scherzo pensato in pochi secondi. Ancor più divertente, comunque, è il silenzio via social di Gyllenhaal, che al post del collega e amico non ha neanche risposto con un "no" o con un altro commento ironico per ammettere la natura goliardica della didascalia di Holland.



Chissà quanti, tra i fan che hanno commentato, stanno aspettando l'esito di questo contest immaginario inventato da Holland?



Vi lasciamo alla recensione di Spider-Man: Far From Home.