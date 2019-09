Tom Holland non vuole che Peter muoia prima di conoscere Miles Morales

Certo, Peter Parker e tutto il mondo di Spider-Man sono destinati probabilmente a lasciare il Marvel Cinematic Universe a causa della nota questione Marvel/Sony, ma ora come ora non sembra che ciò debba significare la fine dei giochi per il nostro ragnetto.

Peter Parker vivrà probabilmente ancora a lungo, anche se non è ovviamente impossibile che prima o poi si arrivi al momento di un eroico sacrificio: i fan Marvel, d'altronde, dopo Avengers: Endgame dovrebbero essere abituati a logiche di questo tipo.

Tom Holland però ha le idee chiare: prima di dire addio ai panni di Spider-Man vorrebbe riuscire ad incontrare il più celebre collega di Peter: Miles Morales. "Beh, spero che [la morte di Peter] non accada, perché vorrei condividere lo schermo almeno per una volta con Miles Morales. Penso che sarebbe fantastico, e ovviamente non voglio che Peter muoia perché mi piace tantissimo interpretarlo, quindi la sua morte sarebbe una bella scocciatura" ha dichiarato l'attore durante un'intervista.

Un vero peccato, dunque, che Spider-Man debba lasciare l'MCU proprio ora che l'idea di un multiverso comincia a farsi sempre più palpabile: l'esistenza di universi paralleli avrebbe sicuramente facilitato l'introduzione di Miles, come abbiamo visto in Un Nuovo Universo. Holland comunque si fida ciecamente di Sony per il futuro del suo personaggio, così come il suo amico Jacob Batalons. Chi siamo noi per dar loro torto?