Tom Holland non sa chi sia Almodovar, i fan lo deridono: 'Scorsese ha ragione'

Per chiunque sia estraneo al mondo del cinema non è peccato mortale non conoscere il nome di un regista, anche quando si tratta di un pezzo da novanta come Pedro Almodovar: le cose cambiano se il soggetto in questione si chiama Tom Holland, è uno degli attori più in vista del momento e occupa le sale di tutto il mondo con Spider-Man: No Way Home.

Andiamo con ordine: qualche giorno fa il nostro Tom ha commentato le parole di Martin Scorsese sui cinecomic, adducendo l'opinione dell'autore di Taxi Driver e Gangs of New York ad una sua ignoranza in materia di trasposizioni di fumetti sul grande schermo.

Un'opinione che già aveva esposto il giovanissimo attore ad alcune critiche, e che nelle ultime ore si è ulteriormente acuita in seguito alla diffusione dello spezzone di un'intervista risalente ai tempi di Spider-Man: Far From Home: nella breve clip vediamo Jake Gyllenhaal parlare del suo sogno di lavorare con Pedro Almodovar, mentre Holland ammette con aria innocente di non sapere di chi si tratti!

"Ah questi giovani attori di cinecomic. Amo i supereroi, ma un attore che non sa chi sia Pedro Almodóvar dimostra solo quanto Martin Scorsese abbia assolutamente ragione sui film di supereroi" si legge in uno dei commenti al post. Cosa ne dite? Credete si possa perdonare a Tom Holland questa (tutt'altro che piccola) lacuna? Diteci la vostra nei commenti! In queste ore, intanto, Spider-Man: No Way Home è diventato il maggior successo di sempre per Sony Pictures.