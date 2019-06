Tom Holland non ha idea di come abbia fatto a non fare spoiler su Avengers: Endgame

Recentemente abbiamo scoperto che Tom Holland ottenne il ruolo di Spider-Man grazie a Chris Hemsworth, e da una nuova intervista possiamo apprendere come il giovane attore sia stupito con se stesso per essere riuscito a non spoilerare Avengers: Endgame.

Durante il tour promozionale per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home, in arrivo in Italia dal prossimo 10 luglio, l'attore ha spiegato che nonostante sapesse parecchie cose del film dei Russo ha imparato a tenersele per sé: la cosa gli avrebbe permesso di capire quanto sia importante per i fan che lui non rovini l'esperienza.

"Sono davvero stupito di essere riuscito a tenere segrete tutte le cose che sapevo su Endgame. Sapevo che Iron Man sarebbe morto, sapevo che noi saremmo tornati, sapevo che Captain America avrebbe preso il martello di Thor. Sapevo tante cose, molte più di quelle che avreste potuto immaginare che sapessi, ma non so come sono stato in grado di tenerle segrete. Mi sento un po' orgoglioso e molto felice di averlo fatto perché sono che per i fan sono state delle così grandi sorprese."

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Holland? Pensate che d'ora in poi il suo rapporto di odio-amore con gli spoiler possa essere considerato definitivamente terminato?

