Tom Holland non commenta l'uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe

Mentre i fan e gli addetti ai lavori discutono sulla sorprendente uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe, confermata ieri in seguito a un mancato accordo tra Sony e Disney, l'interprete dell'arrampicamuri Tom Holland per il momento ha deciso di non commentare.

Il report di Deadline che ha lanciato la notizia ha anche confermato che la Sony ha già in programma due nuovi capitoli per lo Spider-Man di Holland, mentre non è ancora chiaro se Jon Watts tornerà dietro la macchina da presa.

Al contrario di Jeremy Renner, forse perché anche parte integrante del progetto, Holland oggi ha postato una foto su Instagram senza fare alcun riferimento alla situazione e mostrandosi invece a bordo di quella che potrebbe essere la sua macchina nuova. Potete trovare il post in calce alla notizia.

A meno di un retrofont da parte delle due compagnie, che stando al comunicato ufficiale di Sony potrebbe essere ancora possibile, è comunque probabile che i sequel di Spider-Man: Far From Home vadano in direzione di Venom, Morbius e tutti i film ambientato nell'universo condiviso dell'uomo ragno i cui diritti sono in mano a Sony.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al recap sulla fine del sodalizio Sony/ Marvel e alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.