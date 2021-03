Tom Holland è il miglior Spider-Man di sempre? Ecco 5 scene top

Mentre attendiamo di vedere qualche materiale ufficiale dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, terzo capitolo del franchise MCU/Sony dedicato al supereroe Arrampica-Muri interpretato da Tom Holland, grazie al nuovo video prodotto da Everyeye Plus addentriamoci oggi alla scoperta delle cinque migliori scene della saga.

Stando a molti fan del personaggio, persino più della prima e storica iterazione cinematografica interpretata da Tobey Maguire, il Peter Parker e relativo Spider-Man di Holland è il miglior mai apparso sul grande schermo, il più vicino ai fumetti, il più credibile, moderno e riuscito. Onestamente non sappiamo se sia vero e di sicuro non lo sarà per tutti, ma nel dubbio abbiamo voluto mettere insieme quelle che a nostro avviso sono le cinque sequenze migliore del personaggio all'interno del suo percorso nel Marvel Cinematic Universe. Trovate tutto nel video in alto.



Vi ricordiamo intanto che rivedremo Holland in Spider-Man: No Way Home al fianco di Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx e Jacob Batalon il prossimo 17 dicembre 2021, data d'uscita prevista per il cinecomic. Non sono confermati, invece, i rispettivi ritorni di Maguire e Andrew Garfield nelle loro versioni di Spider-Man.



Cosa ne pensate del video? Quanto state aspettando il terzo capitolo del franchise? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.