Tom Holland e Marisa Tomei celebrano il record di Spider-man: Far from home

Sono giorni di gloria per i Marvel Studios: a San Diego è stato rivelato il programma della Fase 4, Avengers: Endgame ha scalzato Avatar dalla vetta degli incassi di tutti i tempi, e Spider-Man: Far from home è diventato il terzo film MCU del 2019 a raggiungere il miliardo di dollari al box-office.

I fan sono in fermento, e anche il cast dell'ultimo Spider-Man rende omaggio a questo record. Sia il protagonista Tom Holland, sia Marisa Tomei (che interpreta la zia May) hanno scelto Instagram per pubblicare i loro ringraziamenti per il traguardo raggiunto.

L'interprete di Peter Parker ha postato il video di una sua arrampicata sui muri, accompagnandolo con una didascalia che recita: "In onore e come ringraziamento ai nostri incredibili fan, ecco il Tic Tac. Non posso credere che abbiamo superato il miliardo, vi amo tutti."

Marisa Tomei ha invece pubblicato una serie di foto di scena e di filmati, aggiungendo: "Grazie, grazie, grazie a tutti per l'amore per Spider-Man: Far from home. Stiamo battendo record! Sono orgogliosa di tutte le persone coinvolte."

Moltissime sono state le risposte degli utenti, tra le quali quelle di alcuni personaggi famosi. Natasha Lyonne (Orange is the new black) ha commentato il post di Marisa Tomei con una serie di emoji gioiose, mentre Jacob Batalon, tra i co-protagonisti dell'ultimo Spider-Man, ha risposto a Holland: "Ahahah, fratello, ricordo che stavo facendo questo backstage mentre tu stavi facendo quello."

Spider-Man: Far from home è il secondo film della Sony a superare il miliardo di dollari dopo Skyfall, ed è ufficialmente il film sull'Uomo Ragno dal maggior incasso di sempre.