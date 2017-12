Tom Holland e Katie McGrath in cima alla lista delle star più popolari su Tumblr

L'interprete di Peter Parker/Spider-Man,, e l'interprete di Lena Luthor in, sono le due star più popolari su Tumblr nel 2017, lasciandosi alle spalle un'altra attrice in ascesa come Gal Gadot . Le statistiche si riferiscono a post creati con il nome dell'attrice/attore come tag, la condivisione e le ricerche.

Nella classifica stilata da Fandometrics vediamo Katie McGrath staccare Gal Gadot in cima alla classifica delle attrici. Le due sono seguite da Emma Watson, Carrie Fisher e Lili Reihnart. Per quanto riguarda la classifica degli attori, Tom Holland si piazza al primo posto grazie al suo ruolo di giovane Spider-Man nell'ultimo reboot Spider-Man: Homecoming, staccando Sebastian Stan e Chris Evans.

Tom Holland tornerà nei panni di Spider-Man in Avengers: Infinity War e nel 2017 ha recitato in The Current War di Alfonso Gomez-Rejon, insieme a Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult e Katherine Waterston.

Katie McGrath al cinema ha recitato in pellicole come Jurassic World di Colin Trevorrow e King Arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie mentre in tv ha preso parte recentemente alle serie Frontiera e Slasher.