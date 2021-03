Tom Holland si dà al k-pop: ecco la cover di Dynamite insieme alle star di Hollywood

Il k-pop è andato ben oltre i confini della Corea negli ultimi anni: le band coreane stanno spopolando in tutto il mondo ormai da un po' e la loro fama sembra giunta fino ad Hollywood, come testimonia il video pubblicato in queste ore in cui vediamo Tom Holland, George Clooney e altri colleghi alle prese con una singolare cover.

La canzone in questione è la celebre Dynamite dei BTS e ad essere coinvolti sono stati, oltre al già citato Clooney (anzi, stando a quanto sentiamo nel video faremmo meglio a parlare di Brad Pitt) e al protagonista di Spider-Man, star del calibro di Tessa Thompson, Maria Bakalova, Sophia Lillis, James Corden, Jared Leto, Riz Ahmed ed Andrew Day.

Il video, che vede i nostri recitare come fosse un copione il testo di Dynamite, vuole essere un omaggio all'incredibile serie di record (ben 7!) frantumati dal pezzo dei BTS: nel 2020 il video di Dynamite è infatti stato il più visto su YouTube nel giro di 24 ore, nonché il pezzo a trascorrere il maggior numero di settimane in testa alla Billboard's Social 50 Chart e tanti altri primati.

Cosa ve ne pare di questa particolarissima cover? Fatecelo sapere nei commenti!