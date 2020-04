Tom Holland e Justin Bieber: la diretta su Instagram ha fatto impazzire il web

"Tom Holland e Justin Bieber sono dei grandissimi fan l'uno dell'altro : avevamo bisogno di saperlo" ha scritto un utente, a cui fa eco: "Tom Holland e Justin Bieber che interagiscono insieme è una delle cose belle portate da questa quarantena". "Tom Holland andrà a letto con un po' di farfalle nello stomaco per aver avuto la possibilità di parlare con Justin Bieber", scherza una ragazza. Per celebrare l'occasione qualcuno ha anche voluto creare una simpatica copertina di Vogue personalizzata.

Non sono pochi i personaggi di Hollywood che hanno accettato di comparire nelle varie dirette video in questo periodo di emergenza , soprattutto ora che il Coronavirus ha raggiunto purtroppo anche l'America. Holland e Bieber hanno però davvero conquistato il pubblico, che si è successivamente riversato sui social per commentare lo straordinario evento.

L'attore ha voluto avviare una diretta con Justin Bieber , cantante famoso in tutto il mondo. Le due celebrità hanno più di qualche elemento in comune, a partire dall'età che ha garantito loro l'affetto dei fan più giovani fino al look sempre alla moda.

Se l'attuale periodo di quarantena rischia di mettere in crisi i piani per Spider Man e Uncharted , d'altro canto ci ha permesso di vedere Tom Holland al centro di un particolare crossover e no, non stiamo parlando di un altro Avengers.

Tom Holland and Justin Bieber being each other's biggest fans: A NEEDED THREAD pic.twitter.com/zP1VR6qWle — suruchi (@fentystin) April 1, 2020

Justin Bieber and Tom Holland interacting is one of the good things this quarantine brought pic.twitter.com/MsGQv1kHgX — Bijay. (@biebsusmane) March 31, 2020

mcu: avengers endgame is the most ambitious crossover event in history

justin bieber and tom holland: hold my beer pic.twitter.com/aXSLGPnu7Z — Leena (@bizzlesluf) April 1, 2020

Tom Holland and Justin Bieber pic.twitter.com/rUJdnHQBjM — Anto (@otusaku) April 1, 2020

tom holland going to bed w lil butterflies in his tummy tonight not being able to stop smiling cos he got to talk to justin bieber pic.twitter.com/0VBna1bHbD — m✪lly (@hollandsmole) March 31, 2020