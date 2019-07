Tom Holland e Jake Gyllenhaal svelano i propri cinecomics preferiti

Dopo aver fatto visita ai giovani fan in ospedale, Tom Holland e Jake Gyllenhaal si sono seduti con IMDb per un'intervista promozionale in vista dell'uscita di Spider-Man: Far From Home.

Nel video, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, i due attori si sono divertiti a rivelare i loro cine-comics preferiti.

Tom Holland è il primo a fare "coming out", svelando che uno dei suoi film preferiti del genere è Chronicle, per via di come immagina in chiave dark il ruolo che i superpoteri potrebbero avere nella quotidianità.

Jake Gyllenhaal non sembra invece prendere la cosa molto sul serio, almeno inizialmente, nominando The Carebears Movie come il suo "film di supereroi preferito di tutti i tempi".

Entrambi gli attori si trovano però d'accordo nel citare Iron Man di Jon Favreau: "E' il primo film che ci ha mostrato il Marvel Cinematic Universe, e Robert Downey Jr. è perfetto per interpretare quel ruolo" dichiara Holland. "Nessuno nel futuro della storia del cinema dovrà mai provare ad interpretare Tony Stark".

Gyllenhaal cita poi Deadpool, per come "Ryan Reynolds sia riuscito a fare qualcosa che voleva fare per se stesso, soddisfacendo allo stesso tempo tutti gli appassionati di fumetti. E' una cosa difficilissima da fare, vicina all'impossibile." Tom Holland aggiunge: "La cosa geniale di quel film, al di là dello humour, è come siano riusciti a dare espressività al protagonista attraverso la maschera. Per un attore è difficilissimo comunicare le proprie espressioni con la maschera addosso."

Tra gli altri film menzionato ci sono Thor: Ragnarok e Batman di Tim Burton: la cosa divertente è che, nonostante Holland abbia lavorato con l'interprete di Bruce Wayne Michael Keaton in Spider-Man: Homecoming, il giovane attore ha ammesso di non aver mai visto il film.

"Probabilmente non eri neanche nato nel 1989!" lo ha schernito Gyllenhaal.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Iron Man.