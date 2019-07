Tom Holland e Jake Gyllenhaal svelano i loro film preferiti per i viaggi estivi

Nel corso di un video realizzato con IMDb, Tom Holland e Jake Gyllenhaal, protagonisti di Spider-Man: Far From Home, hanno parlato dei loro film da viaggio preferiti, collegandosi anche alla trama dell'ultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, che vede Peter Parker diretto in Europa per una gita scolastica.

Tra i film citati dalle due star ci sono titoli come I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg, primo film della saga su Indiana Jones, scelto da Tom Holland, mentre Jake Gyllenhaal sceglie 4 amiche e un paio di jeans, con protagoniste Alexis Bledel e Blake Lively; la star di Animali notturni apprezza il film soprattutto per l'armonia che si crea fra le quattro protagoniste.

Nei giorni in cui Toy Story 4 arriva al cinema, Tom Holland cita il secondo capitolo della saga, Toy Story 2, tra i suoi film preferiti per affrontare un viaggio con il caldo estivo.



I due attori conversano ironicamente citando diversi film, tra cui 2001: Odissea nello spazio, Star Wars e film come The Road con Viggo Mortensen e il capolavoro di David Cronenberg, La mosca.

In Spider-Man: Far From Home, dopo le avventure vissute in Avengers: Endgame, Peter Parker parte per una vacanza scolastica in direzione Europa. Il relax durerà molto poco perché Nick Fury gli chiede di collaborare con Mysterio per sconfiggere gli Elementali, provenienti da un'altra dimensione e conseguenza degli eventi scatenati in Infinity War e Endgame.

Jon Watts si è soffermato nelle ultime ore sulla rivelazione shock nella scena post-credit di Far From Home finita online. Sappiamo nel frattempo che il legame tra Happy e Peter sarà diverso dopo tutto quello che è accaduto in Endgame.