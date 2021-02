Tom Holland ispirazione per Joe Russo: anche il regista si fa intervistare in mutande

Tom Holland come nuova icona della moda casalinga dopo la foto senza pantaloni pubblicata nei giorni scorsi, e adesso a quanto pare il regista Joe Russo ha deciso di imitarlo.

Come vedete nella foto pubblicata sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, il co-regista di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame si è fatto immortalare in mutande durante un'intervista online per riproporre lo stesso look del giovane attore britannico ma alzando addirittura la posta: dalla fotografia postata, infatti, sembra che il regista si trovi addirittura all'aperto, con buona pace dei vicini di casa.

I Russo hanno diretto Tom Holland nel loro prossimo film Cherry, in uscita su Apple TV+ dal prossimo 12 marzo. La trama vede la star del MCU nei panni di Walker, un giovane di Cleveland che decide di unirsi all'esercito dopo essere stato respinto dall'amore della sua vita: diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e alla carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natale affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico, per il quale gli viene prescritto l'oppiode Ossicodone; passando in poco tempo dalle pillole all'eroina, inizia a rapinare banche insieme alla giovane moglie per pagare i debiti e alimentare la loro dipendenza.

