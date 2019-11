Tom Holland irriconoscibile nella prima foto di Cherry, il nuovo film dei fratelli Russo

Con il loro nuovo film Cherry, i fratelli Russo avevano promesso qualcosa di estremamente diverso dal tour de force in salsa blockbuster rappresentato da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e a giudicare dalla prima foto ufficiale del progetto pare siano stati di parola.

L'immagine è stata condivisa sul proprio account ufficiale Instagram da Tom Holland, che sarà il protagonista del film: come potete vedere in calce all'articolo, l'interprete di Spider-Man ha abbandonato costume e lancia-ragnatele (e capelli) per vestire i panni di un grezzo rapinatore di banche disperato.

La didascalia, nella quale Holland ha scritto "nessun allarme, sono un uomo ricercato, mi uccideranno ..." lascia intendere che, probabilmente, il protagonista sarà costretto da qualcuno a compiere la rapina al centro del film.

Cherry racconterà la storia di un ex medico dell'esercito che soffre di grave disturbo di stress post traumatico e che, suo malgrado, diventerà un ladro di banche seriale dopo che la sua dipendenza da droghe lo metterà in debito con gente pericolosa.

Durante una recente apparizione all'ACE Comic Con, Holland ha rivelato qualche dettaglio del film:

"È un ruolo incredibile. Il libro è fantastico, la sceneggiatura è ancora migliore. Non vedevo l'ora di immergermi in qualcosa e dare tutto me stesso. Ed è così diverso per me, voglio dire, mi sono rasato la testa. Mi piace veramente. In questo film interpreto un tossicodipendente e non ho mai fatto uso di droghe in vita mia, quindi ... Sì, non fate uso di droghe, ragazzi!".

Nel cast anche Ciara Bravo, Bill Skarsgård e la new entry Jack Reynor.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che Netflix è in trattative per la distribuzione del film.