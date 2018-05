Tom Holland ha improvvisato in Infinity War, Zoe Saldana su quella 'scena' shock

Con l'uscita nelle sale cinematografiche italiane di Avengers: Infinity War lo scorso mercoledì, possiamo iniziare a parlare anche degli spoiler e di molte sequenze che hanno fatto discutere e lasciato a bocca aperta fan e pubblico in sala.

ATTENZIONE! SPOILER!

In primis, in una nuova intervista, i fratelli Russo hanno confermato che la sequenza della morte di Spider-Man è stata totalmente improvvisata dal giovane Tom Holland. Il duo ha spiegato di aver detto ad Holland di "recitare come se non se ne volesse 'andare'" e lui ha improvvisato quella sequenza rendendola una delle più struggenti ed emotive dell'intera pellicola.

E parlando di sequenze drammatiche e shock, impossibile non menzionare quella della morte di Gamora per mano di Thanos. L'attrice Zoe Saldana si è lasciata andare in una recente intervista: "L'ho scoperto prestissimo che sarei morta. I produttori mi hanno chiamata e me l'hanno detto. Ovviamente sono rimasta scioccata, sono grata a loro, sono stati dei film fantastici ma non ero pronta a tutto questo".

"Dopo averne discusso un altro paio di volte, ho capito che era necessario" continua l'attrice "Aveva senso. Ho capito perfettamente quello che volevano fare. E ho adorato far parte di questo viaggio indimenticabile".

Avengers: Infinity War è nelle sale cinematografiche da mercoledì 25 aprile.