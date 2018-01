Tom Holland è imbarazzato dalla sua epica performance di Rhianna alla Lip Sync Battle!

L'avete vista la performance dicontroalla Lip Sync Battle? Se non l'avete vista, ve la postiamo nel video. Secondo noi spacca, ma Holland un po' si è pentito di averla fatta.. Ecco cosa ha detto il nostro Spidey!

L'attore che interpreta Spider-Man nell'MCU, ha dichiarato recentemente di essersi pentito di aver partecipato contro Zendaya alla famosa Lip Sync Battle: l'interpretazione di Holland di "Umbrella" della cantante Rihanna, tuttavia, è diventata non solo virale, ma è considerata da moltissimi una delle migliori performance di sempre del programma!

Holland inizia a ballare sulle note di "Singing in The Rain" in stile classico e poi... Via! Eccolo "zampettare" come Rihanna, in un modo spettacolare che intrattiene, coinvolge, fa sorridere ed esclamare pure: "Oh, mio Dio!" E' fenomenale.

Però lui, il giovane interprete del Peter Parker Marvel/Sony, ha qualcosa da dire su questa esibizione. Parlando all'ACE Comic Con di Phoenix, in Arizona, l'attore ha detto questo, rispondendo alla domanda su quale canzone vorrebbe per il secondo capitolo di Spider-Man (dopo che il pubblico ha chiamato a gran voce proprio il pezzo di Rihanna che lui ha ballato, Umbrella):

"Mi è piaciuto fare la Lip Sync Battle, ma è una cosa che rimpiango tantissimo di aver fatto," ha detto il ragazzo ridendo. "Ma parliamo di Zendaya, insomma, lei è stata grandiosa alla Lip Sync, no?"

Insomma, più che altro, come tutti gli adolescenti che si rispettino, lui un po' s'è imbarazzato, crediamo: grande Tom, sei il numero 1!

Vedremo di nuovo il "bimbo ragno" il 25 aprile in Avengers: Infinity War e poi il 5 luglio 2019, nel secondo film dedicato al lanciaragnatele, del quale ancora non conosciamo il titolo.

A voi la performance di Holland è piaciuta? Diteci come la pensate nei commenti!