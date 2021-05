Tom Holland, I fan celebrano i 4 anni dalla sua performance al Lyp Sync Battle

I fan sui social celebrano gli anniversari più strani. L'ultimo in ordine di tempo? La celebre performance a Comedy Central di Tom Holland, quando invitato per una lyp sync battle, l'attore volto di Spider-Man per la Marvel al cinema eseguì il brano di Rihanna, Umbrella in un video rapidamente diventato virale su tutte le piattaforme social.

All'epoca, Holland era reduce dall'uscita al cinema di Spider-Man: Homecoming e poco prima degli MTV Movie Awards era stata trasmessa una puntata speciale di Lip Sync Battle in cui il nostro Spider-Man ha sfidato la co-star Zendaya. Ovviamente, la sequenza più chiacchierata, vista ed acclamata fu quella in cui Tom Holland si calò nei panni della popstar Rihanna cantando la celebre "Umbrella", ballando e facendo delle vere e proprie piroette sul palco. Holland inizia a ballare sulle note di "Singing in The Rain" in stile classico e poi... Via! Eccolo "zampettare" come Rihanna, in un modo spettacolare che intrattiene, coinvolge, fa sorridere ed esclamare pure: "Oh, mio Dio!" E' fenomenale.

Qualche mese già tardi, lo stesso Holland confessò il suo imbarazzo per quella performance, divenuta immediatamente virale sui social e su tutto il web: "Mi è piaciuto fare la Lip Sync Battle, ma è una cosa che rimpiango tantissimo di aver fatto.Ma parliamo di Zendaya, insomma, lei è stata grandiosa alla Lip Sync, no?".

Recentemente, appena terminato il suo impegno sul set di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha deciso di dedicarsi un altro momento di leggerezza imbracciando e suonando una chitarra mentre si riprendeva in un video destinato ai suoi canali social. Ovviamente i fan sono impazziti anche stavolta e hanno fatto schizzare il video tra i trend del momento facendolo diventare virale.