Tom Holland e la guerra di simbionti: stratosferico poster con Carnage, Venom e Spider-Man

Non sono ancora noti i piani per far collidere l'universo condiviso della Sony Pictures con il Marvel Cinematic Universe, ma dagli ultimi aggiornamenti sappiamo che fra Morbius e Venom 2 qualcosa bolle in pentola.

In attesa di nuovi sviluppi, come un eventuale trailer per il secondo capitolo della saga di Tom Hardy, c'è già chi guarda oltre direttamente ad un ipotetico Venom 3, immaginando un crossover totale fra Venom, Carnage e Spider-Man.

Nello stratosferico nuovo poster fan-made che vi proponiamo oggi i tre personaggi si affrontano in un gioco di scatole cinesi che da Venom passa per Cletus Kasady e finisce con l'iconica tuta nera di Spider-Man, che come molti di voi sapranno arriva direttamente dal simbionte di Eddie Brock. Cosa ne pensate? Prima o poi Tom Holland indosserà il celebre costume nero alieno? Il Marvel Cinematic Universe e lo Spider-Verse diventeranno una cosa sola? Come al solito, diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che, sebbene l'uscita di Morbius sia stata posticipata, la Sony ha confermato l'uscita di Venom 2 per il prossimo 2 ottobre. Il film, lo ricordiamo, vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom, mentre è atteso il debutto di Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady/Carnage, già apparso nella scena post-credit del primo capitolo. Nel cast troveremo anche Michelle Williams, Naomi Harris nel ruolo di Shriek e Stephen Graham.