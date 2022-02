Tom Holland sul futuro di Spider-Man nell'MCU: 'Al momento solo qualche chiacchierata'

La domanda che tormenta i fan Marvel dopo Spider-Man: No Way Home è una soltanto: che futuro ha il Peter Parker di Tom Holland? La star di Uncharted farà ancora parte del franchise nel ruolo che l'ha resa celebre? Un quesito che non ha ancora una risposta certa, almeno stando alle parole del diretto interessato.

Mentre già si parla di uno Spider-Man 4 con il Kingpin di Vincent D'Onofrio, infatti, Tom Holland è tornato a parlare della possibilità di continuare il suo percorso nel Marvel Cinematic Universe, mantenendosi però cauto circa le effettive possibilità di un nuovo film della saga.

"Abbiamo avuto qualche discussione sul possibile futuro di Spider-Man, ma al momento si tratta solo di qualche chiacchierata. Non sappiamo cosa ci riservi il futuro" sono state le parole con cui Holland ha momentaneamente archiviato la questione. Qualche settimana fa, ricordiamo, la produzione di una nuova trilogia di Spider-Man targata Marvel Cinematic Universe sembrava cosa praticamente certa: produttori e protagonisti hanno però tirato il freno nei giorni successivi e, ad oggi, è difficile pronosticare con certezza quello che sarà il futuro del personaggio.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il Peter Parker di Tom Holland? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le chance di vedere Miles Morales nei futuri Spider-Man.