Per Tom Holland il futuro di Spider-Man è in mani sicure

Quanta paura stanno provando in questi giorni i fan di Spider-Man! Lo split tra Marvel e Sony getta un'ombra di incertezza sul futuro del loro supereroe preferito che mai avremmo potuto immaginare soltanto qualche mese fa. Ma il futuro è davvero così nero?

Secondo il diretto interessato forse non lo è così tanto. Tom Holland, che pure non è rimasto di ghiaccio davanti alla sempre più probabile uscita del suo personaggio dal Marvel Cinematic Universe, ha infatti assicurato di fidarsi ciecamente di Sony per i prossimi film su Spider-Man.

"Non mi vergogno ad essere sincero su quanto gli ultimi cinque anni con Marvel siano stati straordinari. Ho davvero vissuto il periodo più bello della mia vita e loro mi hanno aiutato a realizzare i miei sogni da attore. Ma anche Sony si è comportata molto bene con me, e il successo globale ottenuto da Spider-Man: Far From Home è una testimonianza del loro supporto, della loro bravura e del loro impegno. Il futuro di Spider-Man è nelle mani sicure di Sony. Io non provo altro che gratitudine, e so di essermi fatto tanti amici per la vita lungo questa strada" ha dichiarato l'attore, che già in precedenza aveva ringraziato nella stessa misura Marvel e Sony.

Nonostante la psicosi generale, comunque, non tutti sembrano particolarmente coinvolti dalla questione: Jacob Batalons, ad esempio, su Instagram ha voluto sminuire il peso della faccenda.