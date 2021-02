Tom Holland sul suo futuro: 'Sogno di interpretare James Bond'

Nel corso della sua intervista fiume concessa a Variety, oltre che di Spider-Man, Tom Holland ha anche svelato cosa gli piacerebbe interpretare in futuro e da attore britannico non ha potuto non rivelare che uno dei suoi sogni nel cassetto sarebbe quello di indossare i panni di James Bond in un film della saga cinematografica.

Holland infatti ha risposto: "Ho due ruoli molto belli che interpreterò nei prossimi anni e di cui sono molto impaziente, ma ancora non ne posso parlare apertamente. Ma in definitiva, da attore britannico che ama il cinema, adorerei interpretare James Bond. Quindi per il momento te lo metto lì. Sto piuttosto bene in completo". Alla domanda poi con quale attrice gli piacerebbe recitare insieme, la risposta è spiazzante: "Vorrei davvero lavorare con Maggie Smith. L'adoro. E' così inglese e sembra così dolce. Vorrei lavorarci davvero molto".

Sempre parlando del futuro, a Holland è stato chiesto poi se ha ambizioni circa un eventuale esordio dietro la macchina da presa: "Assolutamente. Ci sto provando da un po' di tempo ormai. Io e mio fratello più giovane Harry stiamo scrivendo una sceneggiatura insieme. Stiamo provando ad acquisire i diritti di una serie di libri che amavamo da piccoli. Quindi stiamo sondando un po' il terreno. Adesso ho molto più rispetto per gli sceneggiatori perché è davvero difficile. Provare a mettere qualcosa sulla carta è davvero impegnativo. Amerei dirigere un giorno. Non voglio mettermi fretta perché il progetto al quale stiamo lavorando è magnifico e può essere alquanto potente. Quindi vogliamo assicurarci di fare le cose per bene. Speriamo che nei prossimi cinque anni possiate vedere me e mio fratello Harry sulla sedia da regista gridare 'azione!'".

A fine febbraio vedremo Tom Holland nel film Cherry diretto dai fratelli Russo, mentre a fine anno lo rivedremo in casa Marvel con Spider-Man 3, già definito il film più ambizioso di sempre.