Tom Holland, i fratelli Russo anticipano il nuovo film Cherry: in arrivo il trailer?

Pochi minuti fa i fratelli Joe e Anthony Russo sono spuntati sulla loro pagina ufficiale del social network Instagram per stuzzicare i propri followers con un nuovo indizio sull'arrivo di Cherry, il loro nuovo film interpretato da Tom Holland.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, i due registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno pubblicato sul social network un vecchio filmato promozionale di Spider-Man: far From Home nel quale Holland è affiancato dai suoi co-protagonisti Zendaya e Jacob Batalon. I tre attori discutono di cosa farebbero se ottenessero dei superpoteri e ad un certo punto l'interprete di MJ scherza dicendo con Holland, dicendo che la star di Peter Parker se avesse dei superpoteri nella vita reale probabilmente rapinerebbe una banca.

Il video a quel punto stacca su un'immagine promozionale di Tom Holland tratta da Cherry, film nel quale interpreterà proprio un rapinatore di banche. Il filmato è stato ricondiviso anche dalla pagina ufficiale della AGBO, la casa di produzione dei Russo, che ha scritto: "Non è il trailer di Cherry, ma Tom Holland sta tramando da un po' di tempo."

"Una storia probabile ..." hanno invece scritto i Russo nel loro post, Russo che qualche giorno fa avevano mostrato una foto dal dietro le quinte della sala montaggio anticipando una delle inquadrature del trailer, a questo punto in dirittura d'arrivo.

Ricordiamo che il film doveva uscire nel corso del 2020, ma è probabile che a causa della pandemia i piani siano cambiati sebbene ad oggi non ci siano stati aggiornamenti ufficiali. E' possibile che Cherry venga distribuito da Netflix, sia considerato lo stato delle sale cinematografiche sia il successo ottenuto dai fratelli Russo con Extraction, ma indipendentemente da ciò i due registi sono convinti che Tom Holland vincerà l'Oscar per Cherry.