Tom Holland sulle foto del bacio con Zendaya: 'Volevamo tenere la cosa per noi'

Le foto di Tom Holland e Zendaya hanno infiammato i cuori dei fan di Spider-Man qualche mese fa, ma le due star non hanno preso benissimo tutta la pubblicità attirata su una questione così privata.

Parlando con il magazine GQ per una nuova intervista promozionale pubblicata in concomitanza con l'uscita del nuovo trailer di Spiderman No Way Home, arrivato online in queste ore e presentato dallo stesso Tom Holland durante un evento in grande stile a Los Angeles, la star del Marvel Cinematic Universe ha confessato: “Quelle foto ci hanno fatto sentire come se qualcuno ci avesse derubato della nostra privacy. Non sto dicendo che all'epoca non eravamo pronti per parlare pubblicamente della nostra storia e che quelle foto ci hanno costretto a farlo. Sto dicendo proprio che non volevamo parlare affatto della nostra storia in pubblico, e che quelle foto ci hanno obbligato".

Ricordiamo che recentemente Tom Holland ha parlato di prendersi una pausa dal cinema e dedicarsi alla propria vita privata, menzionando anche un possibile matrimonio con Zendaya: siete fan della coppia nata sul set della saga di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe? Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Tornando all'attesissimo cinecomic Marvel in uscita dal 15 dicembre in Italia, avete scovato tutti gli easter egg nel trailer di Spiderman No Way Home?