Tom Holland: tutti i film in arrivo, da Cherry ad Uncharted

Tom Holland sta vivendo un vero periodo d'oro: la popolarità del giovanissimo attore è praticamente alle stelle e, al di là della sua ben nota e sempre più fondamentale partecipazione al Marvel Cinematic Universe, nei prossimi tempi arriverà nelle sale (quelle aperte, almeno) con un po' di film anche piuttosto attesi.

Restando in qualche modo in orbita Marvel pensiamo ad esempio a Cherry, in arrivo dal prossimo 12 marzo su Apple TV+ e diretto proprio dai due registi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo: nel film, inoltre, troveremo anche il fratello di Tom Holland in un ruolo che gli vedremo riprendere in Spider-Man: No Way Home.

Proprio il nuovo Spider-Man è ovviamente un'altra delle grosse release con protagonista Holland attese per quest'anno: il film con Zendaya dovrebbe esordire nel periodo natalizio e segnerà un passaggio importantissimo per il Marvel Cinematic Universe. A proposito di grossi franchise, a luglio sarà invece la volta di Uncharted, con il nostro Tom nei panni del buon Nathan Drake.

La nostra lista si chiude dunque con Chaos Walking, il cui arrivo nelle sale statunitensi è previsto per il prossimo 5 marzo. E voi, quale di queste release attendete con maggior curiosità? Fatecelo sapere nei commenti, sperando ovviamente che i cinema riaprano in tempo per queste nuove uscite.