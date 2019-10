Tom Holland dovrà farsi ricrescere i capelli per il prossimo Spider-Man

Un attore impara col tempo a non essere mai uguale a sé stesso: ne abbiamo viste a bizzeffe nel corso degli anni di trasformazioni estreme funzionali ad un ruolo, ne sa qualcosa gente come Christian Bale, Matthew McConaughey o Jared Leto. Il compito che spetta a Tom Holland in vista dei prossimi Spider-Man è decisamente meno impegnativo!

L'attore si è infatti recentemente mostrato sui social sfoggiando una rasatura quasi a zero della folta chioma con cui siamo abituati a vederlo. Non si tratta però di una scelta casuale: Holland è infatti impegnato nelle riprese di Cherry, il nuovo film dei registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo, per il quale era necessario dare un taglio netto.

Difficile però che lo vedremo sfoggiare questo nuovo look anche nei film di Spider-Man a venire: da qui al suo terzo film da protagonista per il Marvel Cinematic Universe il buon Tom avrà sicuramente avuto modo di farsi ricrescere i capelli! Fino ad allora i fan riusciranno sicuramente a volergli bene anche con quest'aspetto diverso dal solito.

Sul futuro di Spider-Man nell'MCU c'è grande attesa, e qualcuno sta già cominciando a stuzzicare la fantasia dei fan con qualche ipotesi sui prossimi villain. Gettando un occhio indietro, invece, avete notato la presenza dell'Avengers Tower nuova di zecca sul finale di Spider-Man: Far From Home?