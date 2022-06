Tom Holland entrò nel camerino di Ms Marvel per spoilerare Spiderman (lei era mezza nuda)

La fama di spoileratore seriale di Tom Holland è ben documentata, ma a quanto pare la sua ultima impresa è stata a dir poco diabolica: svelare Spider-Man: No Way Home a Iman Vellani, la giovane nuova arrivata del MCU interprete di Ms Marvel nella nuova serie tv da oggi su Disney Plus.

A rivelarlo è stata propria l'attrice canadese di origini pakistane, che parlando con Elite Daily ha raccontato della visita a sorpresa di Tom Holland nel reparto acconciatura e trucco prima delle riprese di Ms Marvel: l'attore di Peter Parker, a quanto pare davvero incontenibile, le avrebbe chiesto informazioni sul contenuto della nuova serie tv dei Marvel Studios, e in cambio le ha svelato i segreti di No Way Home.

Ad aggiungere pepe all'atto 'criminale' del furfante Tom Holland? Iman Vellani era mezza nuda durante tutta la scena. "Ero mezza nuda, indossavo letteralmente solo il reggiseno e dei pantaloncini da motociclista", ha rivelato la Vellani. "Non facevo che pensare:'Oh, mio ​​Dio. Sono mezza nuda in questo momento.' Ma niente, lui è stato così gentile... Mi disse: 'Allora, di cosa parla il tuo show?' E io gli ho fatto: 'Di cosa parla Spider-Man?'. Lui non dice niente, tira fuori il cellulare e mi mostra una sua foto con Tobey Maguire! Proprio un bel benvenuto: anche se adesso facciamo parte entrambi della saga della Marvel, non volevo scoprire quello che sarebbe successo prima di vedere il film!"

Secondo Elite Daily, tra l'altro, con Iman Vellani la Marvel non vuole correre i rischi di ritrovarsi 'un altro Tom Holland': l'outlet infatti riporta che, durante l'intervista, la giovane attrice è stata accompagnata da alcuni membri del team Marvel incaricati di sorvegliarla e impedirle di rivelare segreti inconfessabili su Ms. Marvel e The Marvels, sequel di Captain Marvel con Brie Larson che vedrà Iman Vellani esordire sul grande schermo.

Per quanto riguarda Tom Holland, è previsto che il suo Spider-Man torni nel MCU con una nuova trilogia, per la quale al momento si attendono i primi dettagli. I primi indizi per Spiderman 4 sono apparsi recentemente in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, li avete notati?