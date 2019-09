Tom Holland elogia The Rock e lui risponde: 'Spero di lavorare con te, un giorno'

Mentre i sentimenti di The Rock sono scombussolati dal brutto incidente d'auto in cui è stato coinvolto Kevin Hart (le cui condizioni non sono per nulla ottimali), il buon Dwayne Johnson è stato protagonista in queste ore di uno scambio di elogi con Tom Holland, partito a dire il vero proprio dall'interprete di Spider-Man.

In una recente intervista con GQ Magazine, infatti, Holland ha detto su Johnson: "The Rock è sempre stato un esempio a cui guardare, per me. Il suo motto è: sii il più grande lavoratore nella stanza. È qualcosa che ho preso veramente a cuore". In effetti, come sapranno perfettamente i seguaci di The Rock via Instagram o vari social, la frase "be the hardest working-person in the room" è un ritornello continuo dell'attore, che si è fatto da solo, arrivando a una grandissima fama, divenendo l'interprete più pagato di Hollywood e tra le star più amate del mondo.



Leggendo l'intervista, comunque, The Rock non ha saputo resistere e ha deciso di rispondere a Holland, scrivendo via Twitter: "Davvero figo. Tom Holland è davvero un gran bravo ragazzo e continua ad accrescere il suo successo giorno dopo giorno. Quel livello di fama non è facile da gestire ma lui ci riesce in modo brillante ed elegante. Spero di lavorare insieme a lui un giorno".



Che ne pensate?