Tom Holland elogia Spider-Man: Un Nuovo Universo e il suo adattamento di Goblin

Mentre i fan sperano ancora in un dietrofront di Disney e Sony sulla questione Spider-Man, il suo interprete Tom Holland ha rivelato una forte ammirazione nei confronti di Spider-Man: Un Nuovo Universo durante una sua comparsa al Keystone Comic Con.

"Ho amato davvero quel film. Quando è uscito ho pensato 'Oh, abbiamo molto lavoro da fare'. Quel film è fantastico" ha detto Holland. "Amo quel film. Credo che sia il prodotto di cui la famiglia di Spider-Man aveva bisogno. Ti ricorda che ci sono davvero tanti altri personaggi in quell'universo. Un giorno dovremo portare Miles in un film live-action, come non lo so, ma sarà fantastico."

Holland ha poi detto la sua sulla difficoltà di adattare in live-action un personaggio come Goblin, storico villain dell'Uomo Ragno che è già stato interpretato dal grande Willem Dafoe nei film di Sam Raimi: "Ci sono personaggi nei fumetti che sono molto difficili da portare in vita. Per esempio Goblin, per me, è molto difficile da portare in live-action sul grande schermo, e perciò vederlo in quel modo è stato davvero forte, perché è rimasto fedele ai fumetti.

"Mi piace trovare i diversi aspetti di cosa è Spider-Man per le persone, e del suo viaggio" ha detto Holland per concludere. "Non sapevo molto riguardo al personaggio di Miles, perché sono talmente preso dall'interpretare Peter Parker, ed è stato bello imparare qualcosa di nuovo sul personaggio."

Nel frattempo vi ricordiamo che Sony è già al lavoro su un sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo e su uno spin-off dedicato a Spider-Gwen. Per altre novità potete leggere le dichiarazioni di Kevin Feige e Tom Holland sul caso Spider-Man.

Qui trovate invece la nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo.