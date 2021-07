Tom Holland duro dopo gli insulti razzisti ai calciatori inglesi: 'Siete degli str**zi'

'Da un grande potere derivano grandi responsabilità', diceva qualcuno che Peter Parker conosce bene, e poco importa se il potere non è quello di Spider-Man, ma quello decisamente più umano di Tom Holland: la star MCU ha infatti sfruttato la sua popolarità per condannare duramente i comportamenti di alcuni fan inglesi dopo la finale degli Europei.

Nelle ore successive alla finale di domenica scorsa parte dei tifosi inglesi ha infatti dato sfogo alla frustrazione insultando i calciatori neri facenti parte della nazionale inglese, ma anche dando vita a vere e proprie aggressioni contro i tifosi italiani presenti a Londra.

Gesti stigmatizzati senza mezze misure dall'attore che dovrebbe apparire a breve nel primo trailer di Spider-Man: No Way Home: "Le persone che stanno insultando i calciatori inglesi sono le uniche ad aver deluso qualcuno in questi giorni. Il comportamento dei tifosi che hanno picchiato i fan italiani e degli str**zi che hanno urlato insulti razzisti è stato deplorevole. Voi non siete miei compatrioti. Questi ragazzi meritano solo rispetto. Ci hanno dato così tanto in un momento difficile, dovrebbero essere salutati come dei re, non esser presi a calci mentre sono a terra" si legge nel post pubblicato su Instagram da Holland.

L'attore prosegue: "Saka, Rashford e Sancho, voi avete avuto il coraggio di farvi avanti. Siete stati dei veri leoni inglesi e tutte le brave persone d'Inghilterra sono fiere di voi e dell'intera squadra e pronte a supportarvi fino al Mondiale". Parole, dunque, che non lasciano dubbi sul pensiero del nostro Tom al riguardo. Tornando a parlare di Marvel, intanto, Zendaya si è detta dubbiosa sull'idea di un nuovo film su Spider-Man dopo No Way Home.