Tom Holland: 'Dopo Spider-Man No Way Home non sono più Spider-Boy'

Il successo di Spider-Man: No Way Home ha definitivamente scolpito il nome di Tom Holland come vero e proprio Spider-Man del Marvel Cinematic Universe e adesso non si sente più un ragazzino né uno Spider-Boy alle prime armi, che prima del nuovo film era il modo per riferirsi a lui e differenziarlo dalle precedenti versioni cinematografiche.

In una sua recente fermata alla Sony Pictures Japan, Tom Holland si è detto più che grato di non essere più un semplice Spider-Boy, e questo grazie al successo planetario raggiunto da Spider-Man: No Way Home. L'attore, infatti, ha dichiarato allo studio: "Prima era veramente Spider-Boy, e questo film parla del suo diventare Spider-Man. Si parla della sua crescita, del prendere personalmente le sue decisioni, e sul farsi avanti come un vero membro degli Avengers. Ed è stato davvero bello avere quel nomignolo in Spider-Man: Homecoming ma adesso quello che sono è anche ciò che Peter Parker è in Spider-Man: No Way Home".

Mentre No Way Home raggiunge altri record, una novità importante farà saltare i collezionisti dalle sedie: tutti e 8 i film di Spider-Man live-action arriveranno infatti in un cofanetto unico! Il pre-ordine è già disponibile sui siti dei rivenditori autorizzati in diversi paesi, pronto da guardare a casa in Digital HD.

Il titolo del cofanetto sarà Spider-Man 8-Movie Collection, e includerà le versioni digitali di Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021).

Intanto ci si chiede se la cover del BluRay di SpiderMan No Way Home conterrà qualche spoiler.