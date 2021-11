Tom Holland, dolci parole per la fidanzata Zendaya: ecco il post della star di Spider-Man

La star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, ha dedicato un post alla sua fidanzata e collega Zendaya, in relazione all'ultimo riconoscimento conferito all'attrice, il Fashion Icon Award, condiviso con il suo stylist Law Roach. Per l'occasione Holland ha dedicato un post alla fidanzata, complimentandosi anche con Roach.

L'attore ha condiviso una foto di Zendaya alla serata, durante la quale ha scelto con Roach di indossare un abito Haute Couture di Vera Wang, con fascia e gonna a colonne rossa. Il look dell'attrice era impreziosito con gioielli Bulgari, una collana Diva's Dream in oro bianco e diamanti, bracciale High Jewelry Collection in oro bianco e diamanti e orecchini della stessa linea in platino e diamanti.



Tom Holland nella didascalia ha scritto:"Naaah, smettila [con emoji dello sguardo con gli occhi a cuoricino]. Un traguardo incredibile per una persona incredibile. Congratulazioni Zendaya [@zendaya] e Law Roach [@luxurylaw], vi meritate tutto questo".



Ad inizio settembre Tom Holland ha mandato gli auguri a Zendaya vestito da Spider-Man. Entrambi torneranno ad interpretare i rispettivi ruoli di Peter Parker e MJ Jones in No Way Home, il terzo capitolo del franchise dopo Homecoming e Far From Home, diretto da Jon Watts.



Holland ha dichiarato che No Way Home unisce tre generazioni. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa nasconde la trama del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato all'Uomo Ragno.