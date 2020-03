Tom Holland si diverte con un puzzle Marvel durante la quarantena

Tom Holland è una delle star più attive sui social in questi giorni di quarantena e dopo aver aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e aver sfidato ad allenarsi gli altri membri degli Avengers, qualche ora fa ha annunciato di avere l'intenzione di cimentarsi in un puzzle Marvel per trascorrere il tempo durante le giornate di isolamento.

Il puzzle s'intitola 'Impossible puzzle' e Holland nella didascalia della foto ha voluto precisare:"Mi permetto di dissentire. Eccoci di nuovo... di nuovo' Chiamiamo quel film #Jigsawwars". Il puzzle Marvel di Tom Holland vanta 1.000 pezzi e presenta molti dei personaggi Marvel, tra cui lo stesso Spider-Man interpretato dal giovane attore. La frase di Holland è una citazione di Tropic Thunder, film grazie al quale l'amico Robert Downey Jr. ottenne una candidatura gli Oscar 2009.



Tom Holland tornerà ad interpretare Peter Parker/Spider-Man dopo l'accordo tra Marvel e Sony sull'utilizzo del personaggio, che potrà quindi rimanere all'interno del Marvel Cinematic Universe. Holland ha interpretato il personaggio in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, oltre ad aver partecipato ad altri titoli del franchise come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Nel 2019, grazie anche al successo di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland è risultato l'attore più twittato e uno dei più ricercati in generale sui social network e sul web.

