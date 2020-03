Tom Holland darà voce allo Spider-Man di Avengers Campus

L'annuncio dell'apertura degli Avengers Campus nei Disneyland Resort sparsi in giro per il mondo ha dato un bello scossone al mondo Marvel: i fan sono impazienti di scoprire cosa li attenderà in questa nuova incarnazione dell'universo Marvel, e soprattutto quanto forte sarà il legame con il Marvel Cinematic Universe.

Pur non sapendo quanti riferimenti ci saranno agli eventi e ai protagonisti dei film Marvel, però, di una cosa siamo certi: uno degli eroi presenti all'Avengers Campus sarà proprio quello visto sul grande schermo, del quale prenderà infatti anche la voce.

Stiamo parlando di Spider-Man: l'Uomo Ragno che i visitatori degli Avengers Campus potranno incontrare nel corso della loro avventura avrà infatti l'inconfondibile voce di Tom Holland, non a caso uno degli interpreti più amati del Marvel Cinematic Universe da quando vi fece il suo ingresso con Spider-Man: Homecoming.

È già stato confermato, invece, che personaggi come Captain America o Black Widow si presenteranno in una versione diversa da quella vista al cinema, senza le voci dei loro storici interpreti. L'entusiasmo, comunque, sta rapidamente dilagando: secondo Kevin Feige Avengers Campus è lo step successivo nella narrazione Marvel. A proposito di MCU, invece, Avengers: Endgame è stato inserito tra i migliori film d'avventura di sempre dagli utenti di IMDb.