Tom Holland dall'auto-isolamento: 'Mi sento male, ma non penso sia Coronavirus'

Nell'ultima diretta postata sul suo account Instagram ufficiale, Tom Holland ha informato di non sentirsi particolarmente bene dal suo auto-isolamento, a causa dell'emergenza sanitaria globale in cui ci troviamo, ma ha anche aggiunto di non pensare di avere il Coronavirus.

L'attore, nel breve video, afferma: "Mi sento davvero male oggi, non penso di avere il coronavirus, ma sto comunque prendendo delle precauzioni extra. Mi sto auto-isolando all'interno di casa". Holland ha poi aggiunto che quello del video è stato il primo giorno in cui non si è sentito propriamente bene: "Questo è il primo giorno in cui mi sento davvero male. Fino a ieri mi sentivo bene e poi questa mattina mi sono svegliato e stavo malissimo, tossivo...".

Probabilmente nei prossimi giorni sapremo dallo stesso attore l'evolversi della sua condizione di salute; intanto, la sua decisione di non uscire di casa e di isolarsi per non correre il rischio di contagiare altre persone, che potrebbero stare già male o avere condizioni pregresse per cui sarebbero più a rischio per il virus, è una presa di responsabilità importante che tutto il mondo sembra stia lentamente accettando.

Proprio poche ore fa, Tom Hanks ha aggiornato sul suo stato di salute e su quello della moglie: dopo due settimane dal manifestarsi dei primi sintomi di COVID-19, i due si sentono adesso molto meglio.

Holland è atteso ancora nei panni di Peter Parker/Spider-Man nel terzo film standalone dedicato al personaggio dei Marvel Studios. A detta dell'attore, il film sarà "assolutamente fuori di testa". "Sono molto felice del progetto. Inizieremo le riprese di Spider-Man 3 il prossimo luglio ad Atlanta" ha detto l'attore, confermando il periodo di produzione indicato nei giorni scorsi insieme al titolo di lavorazione Serenity Now. La data delle riprese rimane ancora invariata.