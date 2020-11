Tom Holland e Daisy Ridley uniti in un mondo alieno nel primo trailer di Chaos Walking!

In esclusiva per IGN e come anticipato dal teaser ufficiale possiamo mostrarvi il primo trailer integrale di Chaos Walking, l'atteso nuovo sci-fi di Doug Liman con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley.

Ambientato in un futuro prossimo, il film vede la star di Spider-Man nei panni di Todd Hewitt, un giovane che vive sul lontano pianeta conosciuto come Nuovo Mondo. Todd è convinto che un agente patogeno abbia ucciso tutta la popolazione femminile del pianeta e abbia liberato un'abilità speciale chiamata Rumore, che consente alle persone di leggere le menti di uomini e animali. Il protagonista viene trascinato in un'avventura quando incontra Viola Eade (Ridley), una donna senza Rumore che potrebbe essere la chiave per svelare i segreti di Nuovo Mondo.

Ricordiamo che la produzione di Chaos Walking è stata lunga e turbolenta: Robert Zemeckis era stato originariamente scelto per dirigere il film addirittura nel 2013, ma nulla si mosse fino a quando Liman non subentrò alla regia nel 2016. La produzione vera e propria è iniziata nel 2017, quando Lionsgate fissò una data di uscita per l'1 marzo 2019, ma nel 2018 un primo montaggio ritenuto insoddisfacente annullò tutti i piani nonostante i $100 milioni già investiti nel progetto.

Il cast include anche Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Kurt Sutter, Nick Jonas, Cynthia Erivo e David Oyelowo, con la prossima data di uscita fissata per il 22 gennaio 2021.