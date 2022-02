Tom Holland e quel crossover tra Spider-Man e Yelena Belova: 'Ne abbiamo parlato'

Spider-Man: No Way Home ci ha fatto emozionare ma ora, a quasi due mesi di distanza dalla sua uscita è giunto il momento di voltare pagina e pensare al futuro. E proprio pensando ai prossimi anni del Marvel Cinematic Universe non si può fare a meno di immaginare un possibile incontro tra Peter Parker e Yelena Belova.

Questi due personaggi incarnano perfettamente il nuovo volto giovane del franchise e i fan sperano vivamente che le strade di questi due personaggi possano incrociarsi prima o poi. Questo cross-over non sembra essere poi così improbabile viste anche le ultime dichiarazioni di Tom Holland. L'interprete del nostro amatissimo Spidey di quartiere ha rivelato che ci sono state delle discussioni in tal proposito sebbene, i piani alti della Marvel non abbiano ancora approvato alcun progetto.

"Non c'è nulla di concreto. Non ne abbiamo ancora parlato con il grande capo, ma Florence ed io ne abbiamo sicuramente discusso tra di noi e speriamo un giorno di poter realizzare qualcosa del genere. Sarebbe davvero figo".

Al di là del tanto chiacchierato incontro tra Yelena Belova e Spider-Man, sono tantissime le storyline del MCU appena accennate e che dovrebbero essere in qualche modo approfondite. D'altronde, la Fase 4 ha ancora molto da dire e noi tutti naturalmente non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il prossimo futuro.