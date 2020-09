Tom Holland sulla cresta dell'onda: 5 film in cui lo vedremo nei prossimi mesi

Da quando ha debuttato nel MCU nei panni dell'amichevole Spider-Man di quartiere, la carriera di Tom Holland ha avuto una notevole impennata. Vediamo insieme quali sono i prossimi titoli che lo vedranno come protagonista.

Il ragazzo avrà solo 24 anni, ma che curriculum che si sta facendo!

Dopo aver prestato il volto al Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, infatti, ruolo che ricoprirà ancora in occasione di Spider-Man 3, in uscita nel 2022, Holland ha già l'agenda piena.

Ma se The Devil All The Time, il film di Netflix dove recita nuovamente al fianco del collega del MCU Sebastian Stan, approderà presto sugli schermi (di casa), e la nuova pellicola diretta dai Fratelli Russo Cherry sembra essere già bello che pronto, ci sono anche produzioni che stanno richiedendo un po' più di tempo.

È il caso di Chaos Walking, il film di Doug Liman basato sull'opera letteraria di Patrick Ness, che sembra non arrivare mai alla linea del traguardo, o di Uncharted, la pellicola ispirata al celebre videogioco che, finalmente, è riuscita a partire con le riprese.

Insomma, saranno un paio di anni davvero intensi per il giovane attore.

E vi, quali di questi progetti che vedono protagonista Tom Holland attendete con più trepidazione? Fateci sapere nei commenti.