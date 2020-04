Tom Holland col costume nero di Spider-Man: una fan-art fa sognare il crossover con Venom

La più bella fan-art che vedrete oggi è quella che immagina lo Spider-Man di Tom Holland del Marvel Cinematic Universe con indosso il costume nero generato dall'incontro con il simbionte Venom.

L'artista Yadvender Singh Rana ha pubblicato un nuovo pezzo sulla sua pagina ufficiale di Instagram che mostra come apparirebbe il Peter Parker di Holland se si fondesse con il simbionte di Tom Hardy. L'immagine, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, mostra il protagonista del nuovo franchise Sony/Disney con indosso l'iconico costume nero di Spider-Man, che gli conferisce un aspetto completamente diverso dal solito abbigliamento di Spider-Man.

Sin da quando Venom è stato pubblicato nel 2018, i fan hanno speculato su un eventuale incontro tra l'Eddie Brock di Tom Hardy e il Peter Parker della giovane star britannica: finalmente le tessere del puzzle hanno iniziato a congiungersi dopo il nuovo accordo tra Disney e Sony, con i nuovi film Morbius e Venom: Let There Be Carnage che a quanto passare saranno effettivamente collegati al Marvel Cinematic Universe.

Alcuni rumor vogliono anche un cameo di Holland nel secondo capitolo di Venom, e anche se al momento non ci sono state conferme ufficiali il trailer di Morbius - nel quale i fan hanno visto un cameo dell'Avvoltoio - sembrerebbe già aver ipotecato la faccenda. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che al momento Spider-Man 3 è ancora previsto per luglio 2021, solo due settimane dopo l'uscita di Venom: Let There Be Carnage: non è chiaro se il film, le cui riprese devono ancora partire, sarà rinviato dalla Sony, ma per altri approfondimenti scoprite quale vecchio villain potrebbe tornare nel nuovo episodio.