Tom Holland è convinto che in futuro debba esistere uno Spider-Man omosessuale

Il Marvel Cinematic Universe è in continua espansione, anche dopo l'ufficializzazione di tantissimi show per la tv e per il cinema che arriveranno in futuro, anche grazie alla piattaforma streaming Disney+. Espansione significa anche varietà di personaggi e di storie e in Gli Eterni vedremo il primo personaggio apertamente gay del franchise.

Nel corso di un video realizzato con GQ nel quale risponde alle domande degli utenti sui social, a Tom Holland è stato chiesto se in passato non avesse dichiarato di volere che Spider-Man fosse gay. Il giovane attore ha chiarito quelle affermazioni:"Penso che sarebbe un modo molto progressivo per creare un nuovo personaggio. Quindi sì, penso che ci dovrebbe essere un giorno e spero di poter condividere lo schermo con quella persona".



In una dichiarazione rilasciata a Gay Times nel mese di luglio, Holland ha affermato di essere "favorevole ad un MCU che persegue una maggiore diversità che include non solo persone di altre etnie e razze ma anche persone LGBTQ".

Quello di Tom Holland è certamente un augurio legato soprattutto al franchise:"Non posso parlare del futuro del personaggio ma so molto del futuro della Marvel e rappresenteranno un sacco di persone diverse nei prossimi anni. Questi film devono rappresentare più tipi di persona".

Ed è stato proprio Kevin Feige ha rivelare che in Gli Eterni ci sarà un personaggio apertamente gay, sposato e con una famiglia propria.

Le dichiarazioni di Tom Holland arrivano proprio nei giorni in cui Kristen Stewart ha svelato di come le fosse stato consigliato di non mostrare il proprio orientamento sessuale in pubblico per poter recitare in un film Marvel.

Nel frattempo in Italia è stata inaugurata una mostra che comprende la prima statua di Iron Man dopo la sua morte in Avengers: Endgame.