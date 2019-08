Tom Holland è convinto che i film di Spider-Man saranno migliori con nuovi crossover

Nonostante il divorzio di Sony dai Marvel Studios, la star Tom Holland ha affermato che i futuri film di Spider-Man sono destinati a diventare sempre più grandi e a migliorare dopo Spider-Man: Far From Home, uscito qualche settimana fa al cinema, diretto da Jon Watts, e molto apprezzato dai fan Marvel e dagli addetti ai lavori.

"Trovo davvero entusiasmante, le idee che abbiamo su come espandere il mondo di Spider-Man, e coinvolgere nuovi personaggi e incrociarlo con altre persone è davvero eccitante" ha dichiarato il giovane attore al Keystone Comic-Con di Philadelphia "E diventerà sempre più grande da questo momento in poi, il che è fantastico".

Tempo fa Tom Holland aveva rivelato:"Mi piacerebbe fare un film con Tom Hardy, e se mai avessimo la possibilità di girare Venom insieme sarebbe fantastico. Ma il suo film dovrebbe essere ambientato nel Marvel Cinematic Universe, perché non ci rinuncio".



Dopo il divorzio tra Sony e Marvel sulla co-gestione di Spider-Man - con la spassosa reazione di Jeff Goldblum alla notizia - si possono aprire diversi scenari che riguardano il personaggio di Peter Parker. Gli attori del franchise vorrebbero tenersi Spider-Man ma un accordo tra le parti sembra ormai improbabile.

La Sony possiede i diritti cinematografici di circa 900 personaggi di Marvel Comics ed è ora al lavoro e alla pianificazione di vari spin-off di Spidey, come Morbius, Kraven e Black Cat.

Qualunque personaggio sia previsto in Spider-Man 3, Holland sostiene che il prossimo film sarà qualcosa di molto diverso rispetto a quanto visto sinora.