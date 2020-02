Tom Holland conosce già 'tutti i segreti' di Spider-Man 3

Ospite all'anteprima di Onward - Oltre la magia in quanto membro del cast vocale del film Pixar, Tom Holland è tornato finalmente a parlare dell'atteso terzo capitolo di Spider-Man le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo luglio in vista dell'uscita nel 2021.

Ai microfoni di Hey U Guys, l'interprete di Peter Parker ha rivelato di avere già incontrato Marvel e Sony per parlare dei dettagli della nuova avventura dell'arrampicamuri, progetto atteso anche per via dell'universo di Spider-Man che Sony sta sviluppando per conto suo e che potrebbe essere collegato ad alcuni eventi del MCU (vedi: Michael Keaton nel trailer di Morbius).

"Ora so tutto. Ho partecipato all'incontro con Marvel e Sony due settimane fa, e ora conosco tutti i segreti" ha detto Holland. "Ma ho anche fatto un sacco di interviste, quindi ormai ho imparato a non fare spoiler sul film. Non vedo l'ora. Onestamente, non vedo l'ora."

Diretto nuovamente da Jon Watts, il quale ha lavorato anche ad Homecoming e Far From Home, Spider-Man 3 (titolo provvisorio in attesa dell'annuncio) arriverà nelle sale il 16 luglio 2021. Per quanto riguarda il MCU, la Fase 4 sarà finalmente inaugurata il prossimo 29 aprile dall'uscita di Black Widow, mentre a novembre toccherà al debutto de Gli Eterni.