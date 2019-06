Tom Holland condivide un nuovo video del backstage di Avengers: Endgame

Tom Holland ha sviluppato una certa reputazione per la divulgazione involontaria di spoiler sul Marvel Cinematic Universe ma sembra che stia imparando la lezione, visto che il suo ultimo video su Avengers: Endgame è stato pubblicato in queste ore, quando il film dei Russo è da settimane nelle sale. Il filmato riguarda il backstage del film.

Ieri Tom Holland ha pubblicato un video del dietro le quinte di Avengers: Endgame sul suo account Instagram, che mostra il cast sul set del film impegnato nelle riprese di una delle scene più emozionanti. Il video mostra Tom Holland, Chris Hemsworth, Chris Evans e Mark Ruffalo che si filmano a vicenda mentre sono sul set per la sequenza del funerale di Tony Stark/Iron Man. Nel video compare anche Benedict Cumberbatch.

La propensione del cast allo spoiler un po' troppo facile è evidente anche dalla didascalia del post di Holland, nel quale l'attore ammette di essere piuttosto nervoso a pubblicare il video anche a distanza di settimane dall'uscita.



Il video, insieme alle foto pubblicate da Mark Ruffalo, regala un ulteriore sguardo a quello che rimane uno dei momenti più toccanti del film. I funerali di Tony si svolgono alla sua casa sul lago, nella quale ha vissuto con la famiglia negli ultimi cinque anni.

Alle esequie partecipano diversi personaggi che in qualche modo sono stati molto vicini a Stark.

"Abbiamo sempre saputo che volesse una fine così invece di essere ucciso da Thanos. Perché è davvero l'unica cosa che gli è rimasta da fare, in un certo senso. Il balzo di cinque anni gli ha permesso di diventare un essere umano pienamente realizzato: ha sposato Pepper, ha avuto un figlio, si è ritirato dalla vita pubblica e ha vissuto un'esistenza molto pacifica fuori dal mondo" ha spiegato Christopher Markus.

Negli scorsi giorni Joe Russo sul divieto spoiler si espresso in maniera categorica, difendendolo. Nel frattempo Endgame dista 70 milioni dalla vetta della classifica dei maggiori incassi nella storia del cinema, occupata da Avatar.